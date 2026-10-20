'पानी' के निर्देशक आदिनाथ एम कोठारे करेंगे 'गौरी' का निर्देशन, जानिए क्या होगी कहानी

'गौरी' महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके न्याय के लिए संघर्ष की कहानी कहती है। मराठी सिनेमा में ऐसे विषय कम ही देखने को मिलते हैं।

आदिनाथ कहते हैं कि वह फिल्म में युवा महिलाओं की जिंदगी और उनकी चुनौतियों को बिल्कुल वास्तविक अंदाज में दिखाना चाहते हैं।

फिल्म के निर्माता श्रेयांस हीरावत ने बताया कि 'गौरी' एनएच स्टूडियोज के लिए मौलिक मराठी फिल्म बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।