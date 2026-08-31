सितंबर में कपूर परिवार का जलवा, करीना-कुणाल और सैफ की फिल्मों का होगा बॉक्स ऑफिस पर दोस्ताना मुकाबला

करीना कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' और कुणाल केमू की कॉमेडी 'वाइब' दोनों ही 18 सितंबर को एक साथ रिलीज होने वाली हैं।

'दायरा' का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है और इसमें पृथ्वीराज मुख्य भूमिका में दिखेंगे, जबकि 'वाइब' कुणाल के निर्देशन में बनी उनकी दूसरी फिल्म है।

इस फिल्म में उन्होंने अभिनय के साथ-साथ इसे निर्मित भी किया है। करीना ने कुणाल को बेहतरीन अभिनेता बताया और उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सिनेमाघरों में 2 अच्छी फिल्मों, 2 शानदार फिल्मों के लिए पूरी जगह होती है और मुझे यकीन है कि उनकी फिल्म भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी।'