सितंबर में कपूर परिवार का जलवा, करीना-कुणाल और सैफ की फिल्मों का होगा बॉक्स ऑफिस पर दोस्ताना मुकाबला
करीना कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' और कुणाल केमू की कॉमेडी 'वाइब' दोनों ही 18 सितंबर को एक साथ रिलीज होने वाली हैं।
'दायरा' का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है और इसमें पृथ्वीराज मुख्य भूमिका में दिखेंगे, जबकि 'वाइब' कुणाल के निर्देशन में बनी उनकी दूसरी फिल्म है।
इस फिल्म में उन्होंने अभिनय के साथ-साथ इसे निर्मित भी किया है। करीना ने कुणाल को बेहतरीन अभिनेता बताया और उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की।
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सिनेमाघरों में 2 अच्छी फिल्मों, 2 शानदार फिल्मों के लिए पूरी जगह होती है और मुझे यकीन है कि उनकी फिल्म भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी।'
सैफ की 'हैवान' 11 सितंबर को होगी रिलीज
कपूर परिवार के लिए सितंबर का महीना काफी व्यस्त रहने वाला है। सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' उनकी फिल्मों से ठीक एक हफ्ता पहले, 11 सितंबर को रिलीज होगी।
करीना ने इस दोस्ताना मुकाबले का दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों फिल्में दर्शकों को दिखाने का बेसब्री से इंतजार है और 'हैवान' तो जैसे उनके घर पर ही आ रही है।