75 की उम्र में भी ममूटी का जलवा बरकरार, 'मेला' के पहले लुक ने कराया 1980 का जादू याद

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी हाल ही में 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर फिल्ममेकर्स ने उनकी अगली फिल्म 'मेला' का एलान किया है।

नीतीश सहदेव के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 1980 की क्लासिक 'मेला' को याद करती है, जिसमें युवा ममूटी ने सर्कस की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी में काम किया था।

फिल्म के पहले लुक पोस्टर ने इसका माहौल पूरी तरह से साफ कर दिया है। इसमें ममूटी एक पुराने, जर्जर सर्कस टेंट के अंदर काले शर्ट और मुंडू पहने आराम से बैठे दिख रहे हैं।