लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूनम ढिल्लों तक ने दी श्रद्धांजलि, कही दिल छू लेने वाली बात

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने महान गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

नरेंद्र ने उनकी 'दिव्य गायन प्रतिभा' की तारीफ करते हुए कहा कि "उन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया।"

लता का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था।

साल 2022 में उनका निधन हो गया, पर वे आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसती हैं।