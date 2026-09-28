लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूनम ढिल्लों तक ने दी श्रद्धांजलि, कही दिल छू लेने वाली बात
मनोरंजन
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने महान गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
नरेंद्र ने उनकी 'दिव्य गायन प्रतिभा' की तारीफ करते हुए कहा कि "उन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया।"
लता का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था।
साल 2022 में उनका निधन हो गया, पर वे आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसती हैं।
पूनम बोलीं लता की आवाज से मेरी फिल्मों को मिली जान
पूनम ने बताया कि लता जी की आवाज उनकी ज्यादातर फिल्मों की आत्मा थी। इससे यह साफ होता है कि लता के गाने बॉलीवुड के इतिहास में कितनी गहराई से जुड़ गए हैं।
आज भी उनके संगीत को इसलिए सराहा जाता है क्योंकि यह प्रशंसकों और कलाकारों, दोनों से ही हमेशा जुड़ा हुआ है।