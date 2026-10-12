अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर क्यों कम कीं पोस्ट? KBC में बताई फॉलोअर्स बढ़ने की वजह

दिलचस्प बात यह है कि अपनी पोस्ट कम करने के बाद बच्चन ने देखा कि उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई है। यह बात उन्होंने शो में थोड़े मजाकिया अंदाज में बताई।

उनकी यह कहानी बताती है कि कैसे बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज को भी ऑनलाइन आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने फैंस से जुड़े रहने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं।

'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रसारण 10 अगस्त से सोनी टीवी और सोनी लिव पर हो रहा है।