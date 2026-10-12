अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर क्यों कम कीं पोस्ट? KBC में बताई फॉलोअर्स बढ़ने की वजह
मनोरंजन
'कौन बनेगा करोड़पति 18' के हाल ही के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने बताया कि ऑनलाइन ट्रोल्स कैसे उनकी उम्र को लेकर उन्हें निशाना बनाते थे।
उन्होंने कहा कि वे कभी सोशल मीडिया पर खुलकर पोस्ट करना पसंद करते थे, लेकिन भद्दी टिप्पणियों के कारण उन्होंने पोस्ट करना कम कर दिया।
अमिताभ का खुलासा
दिलचस्प बात यह है कि अपनी पोस्ट कम करने के बाद बच्चन ने देखा कि उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई है। यह बात उन्होंने शो में थोड़े मजाकिया अंदाज में बताई।
उनकी यह कहानी बताती है कि कैसे बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज को भी ऑनलाइन आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने फैंस से जुड़े रहने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं।
'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रसारण 10 अगस्त से सोनी टीवी और सोनी लिव पर हो रहा है।