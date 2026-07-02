राजनीति पर सवाल सुनते ही दिलजीत दोसांझ ने साधी चुप्पी, जानिए क्या है पूरा मामला?
हाल ही में एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दिलजीत दोसांझ अपने जीवन और करियर के बारे में प्रशंसकों से बात कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान, एक प्रशंसक ने मजाक में दिलजीत से कहा कि उन्हें देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से बात करनी चाहिए।
इस पर दिलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं तो बस एक कलाकार हूं, मेरा मानना है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।'
इतना ही नहीं, वो जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनटा पार्टी के विरोध प्रदर्शनों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचते रहे।
दिलजीत की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को मिल रही वाहवाही
दिलजीत ने साफ कर दिया कि वह राजनीति और विरोध प्रदर्शनों जैसे मामलों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि वह एक कलाकार हैं, राजनीतिज्ञ नहीं।
फिलहाल, वह अपने 'ऑरा टूर 2026' के साथ दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं और अपने संगीत के जरिए प्रशंसकों से जुड़ रहे हैं।
हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा', जो विभाजन के समय की कहानी है, दर्शकों से खूब वाहवाही बटोर रही है।