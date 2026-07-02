राजनीति पर सवाल सुनते ही दिलजीत दोसांझ ने साधी चुप्पी, जानिए क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jul 02, 2026

हाल ही में एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दिलजीत दोसांझ अपने जीवन और करियर के बारे में प्रशंसकों से बात कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान, एक प्रशंसक ने मजाक में दिलजीत से कहा कि उन्हें देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से बात करनी चाहिए।

इस पर दिलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं तो बस एक कलाकार हूं, मेरा मानना है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।'

इतना ही नहीं, वो जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनटा पार्टी के विरोध प्रदर्शनों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचते रहे।