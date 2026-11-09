अनीत पड्डा ने अहान पांडे के परिवार के साथ मनाई दिवाली, दोस्ती पर उठे सवाल

दिवाली के खास मौके पर अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने 'सैयारा' सह-अभिनेता अहान पांडे के परिवार के साथ नजर आईं। इस साल उन्होंने पांडे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाई।

अहान की मां ने इस दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में अनीत के साथ उनकी एक सेल्फी भी शामिल थी।

पारिवारिक मुलाकातों में दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है।

हालांकि, अनीत और अहान दोनों ही अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दे रहे हैं।