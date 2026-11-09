अनीत पड्डा ने अहान पांडे के परिवार के साथ मनाई दिवाली, दोस्ती पर उठे सवाल
दिवाली के खास मौके पर अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने 'सैयारा' सह-अभिनेता अहान पांडे के परिवार के साथ नजर आईं। इस साल उन्होंने पांडे परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाई।
अहान की मां ने इस दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में अनीत के साथ उनकी एक सेल्फी भी शामिल थी।
पारिवारिक मुलाकातों में दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है।
हालांकि, अनीत और अहान दोनों ही अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दे रहे हैं।
अनीत 'शक्ति शालिनी' में मुख्य भूमिका में दिखेंगी
यह पहला मौका नहीं है जब अनीत और अहान को एक साथ देखा गया है। अलाना पांडे की बेबी शावर पार्टी हो या अनीत का 24वां जन्मदिन का जश्न, उनकी हर सार्वजनिक उपस्थिति उनके रिश्ते की अफवाहों को और मजबूत करती है।
अगर उनके काम की बात करें, तो दोनों यश राज फिल्म्स के बैनर तले बन रही मोहित सूरी की एक नई फिल्म में फिर से साथ नजर आएंगे।
इसके अलावा, अनीत मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'शक्ति शालिनी' में मुख्य किरदार निभाती दिखेंगी।