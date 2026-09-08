'काव्या' का पहला लुक देख उड़ जाएंगे होश, ओम साहनी-मौपिया गोस्वामी की जोड़ी ने मचाया धमाल

निर्देशक दुर्जोय मोंडल की नई बंगाली फिल्म 'काव्या' का पहला लुक सामने आ गया है। फिल्म में ओम साहनी एक महत्वाकांक्षी लेखक के किरदार में हैं, जबकि मौपिया गोस्वामी एक दृढ़ निश्चयी मॉडल-अभिनेत्री बनी हैं।

दर्शकों को पहली बार इन दोनों कलाकारों को पर्दे पर एक साथ देखने का मौका मिलेगा। दोनों के किरदार तब मिलते हैं जब मौपिया के किरदार 'काव्या' का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है।

यहीं से उनके भावनात्मक सफर की शुरुआत होती है।