'काव्या' का पहला लुक देख उड़ जाएंगे होश, ओम साहनी-मौपिया गोस्वामी की जोड़ी ने मचाया धमाल
निर्देशक दुर्जोय मोंडल की नई बंगाली फिल्म 'काव्या' का पहला लुक सामने आ गया है। फिल्म में ओम साहनी एक महत्वाकांक्षी लेखक के किरदार में हैं, जबकि मौपिया गोस्वामी एक दृढ़ निश्चयी मॉडल-अभिनेत्री बनी हैं।
दर्शकों को पहली बार इन दोनों कलाकारों को पर्दे पर एक साथ देखने का मौका मिलेगा। दोनों के किरदार तब मिलते हैं जब मौपिया के किरदार 'काव्या' का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है।
यहीं से उनके भावनात्मक सफर की शुरुआत होती है।
'काव्या' में महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की कहानी
सिर्फ रोमांस ही नहीं, 'काव्या' में रहस्य और कई मनोवैज्ञानिक मोड़ भी देखने को मिलेंगे। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह कहानी महत्वाकांक्षा और दृढ़ता को गहराई से दिखाती है।
यह फिल्म दिखाती है कि कैसे किरदार काव्या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती है।
वहीं, पद्मजा का संघर्ष भी सामने आता है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। रणजीत मल्लिक भी इसमें एक अहम भूमिका में नजर आएंगे।