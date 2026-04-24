अन्नू कपूर का ओम पुरी पर फूटा गुस्सा, बोले- मजबूरी में मेरी बहन याद आ गई

दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़े कई कड़वे सच से पर्दा उठाया है। उन्होंने दिवंगत अभिनेता ओम पुरी पर अपनी बहन सीमा कपूर की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। एक इंटरव्यू के दौरान अपना दर्द साझा करते हुए अन्नू ने कहा कि ओम पुरी ने उनकी बहन को न केवल धोखा दिया, बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को भी नरक बना दिया था।

सच अन्नू ने बताई ओम पुरी और बहन सीमा के रिश्तों की कड़वी सच्चाई सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में अन्नू बोले, "ओम पुरी एक अद्भुत अभिनेता थे, उनके जैसा कोई महान कलाकार नहीं हुआ, लेकिन वह एक अलग बात है। वो किसी के पति बने और पति बनने के बाद उन्होंने एक महिला को धोखा दिया। बस यहीं से चीजें खराब हुईं। मैं उसी महिला का भाई हूं।" अन्नू ने साफ किया कि एक भाई होने के नाते वाे अपनी बहन के साथ हुए इस विश्वासघात को कभी नहीं भूल सकते।

नाराजगी ओम पुरी को मजबूरी में याद आई पत्नी तो भड़के अन्नू अन्नू की बहन सीमा कपूर और ओम पुरी की शादी 90 के दशक की शुरुआत में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता महज कुछ महीनों में ही बिखर गया। शादी टूटने की वजह थी सीमा कपूर को ओम पुरी के किसी अन्य महिला के साथ संबंधों का पता चलना। अन्नू बोले, "ओम पुरी 10 साल पहले ही चले गए होते, ये मेरी बहन ही थी, जिसने उनका ख्याल रखा। जब तुम्हारा शरीर कमजोर और लाचार हो गया, तब तुम वापस आए।"

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दया अन्नू कपूर का बड़ा दिल अन्नू ने ये भी स्वीकारा कि वो अपनी बहन से भी इस बात के लिए नाराज थे कि उन्होंने पुराने जख्मों के बावजूद ओम पुरी को सहारा दिया। अतीत की तमाम कड़वाहटों के बावजूद अन्नू कपूर ने दिखाया है कि वो मन में कोई नफरत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि आज भले ही ओम पुरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो उनके बेटे और उनकी पूर्व पत्नी नंदिता के अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

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कसक नफरत नहीं, पर कसक बाकी है हालांकि, अन्नू को एक भाई के तौर पर आज भी इस बात का मलाल है कि उनकी बहन सीमा की जिंदगी बर्बाद हो गई और उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। अन्नू ने साफ किया कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस अपनी बहन के संघर्षों को देखकर उनका दिल दुखी होता है। उन्होंने कहा, "अगर मैंने वो कहानियां सुनानी शुरू कर दीं तो सब बहुत उलझ जाएगा, क्योंकि फिर मेरे अंदर का भाई बाहर आ जाएगा।"