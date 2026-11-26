केंडल जेनर पर भड़के यूजर्स, कहा- ओम-त्रिशूल कोई फैशन नहीं

केंडल जेनर ने ऐसा क्या किया कि भड़क उठे भारतीय? दे डाली ये नसीहत

लेखन नेहा शर्मा 06:46 pm Nov 26, 202606:46 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी मॉडल केंडल जेनर अपने कपड़ों को लेकर विवादों में आ गई हैं। हाल ही में वाे बहामास में छुट्टियां मनाने गई थीं। इस दौरान वो काले रंग की बिकिनी और पीले रंग के सरॉन्ग (बीचवेयर) में दिखीं, जिस पर 'ओम' और त्रिशूल समेत हिंदू धार्मिक चिह्न बने थे। उनकी बहन काइली जेनर ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिनके सामने आते ही भारतीय यूजर्स भड़क उठे। उन्होंने धार्मिक चिह्नों के इस्तेमाल पर केंडल की कड़ी आलोचना की।