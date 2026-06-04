'ऑब्सेशन' ने बिना प्रमोशन के 5 दिन में कमाए इतने करोड़, क्या है इस हॉरर हिट का राज?

'ऑब्सेशन' की कहानी और जज्बात छू रहे हैं लोगों के दिल को

फिल्म 'ऑब्सेशन' की कहानी बेयर नाम के एक ऐसे शख्स की है, जो म्यूजिक शॉप में काम करता है। प्यार की तलाश में बेयर की यह खोज एक अलौकिक और खौफनाक सपने में बदल जाती है।

फिल्म की अनूठी कहानी और उसके भावनात्मक पहलू दर्शकों को, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स को, खूब पसंद आ रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि अगर कहानी अच्छी हो, तो वह किसी भी सीमा को तोड़ सकती है।

यहां तक कि हॉरर जैसी फिल्मों के लिए भी, जिन्हें अक्सर भारत में कामयाबी हासिल करना मुश्किल होता है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि इसकी यह कामयाबी बताती है कि एक दमदार कहानी कितनी असरदार हो सकती है।