'ऑब्सेशन' ने बिना प्रमोशन के 5 दिन में कमाए इतने करोड़, क्या है इस हॉरर हिट का राज?
अमेरिकी हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' भारत में अचानक बड़ी हिट साबित हुई है, जिसने सिर्फ 5 दिनों में ही लगभग 20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
फिल्म में कोई बड़े सितारे नहीं थे और ना ही इसका कोई बड़ा प्रमोशन हुआ था, लेकिन इसकी कहानी इतनी दमदार थी कि इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर काफी चर्चा की, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने बताया कि दुनियाभर में इसकी रिलीज से पहले जो चर्चा चल रही थी, उसने इसे और गति दी।
'ऑब्सेशन' की कहानी और जज्बात छू रहे हैं लोगों के दिल को
फिल्म 'ऑब्सेशन' की कहानी बेयर नाम के एक ऐसे शख्स की है, जो म्यूजिक शॉप में काम करता है। प्यार की तलाश में बेयर की यह खोज एक अलौकिक और खौफनाक सपने में बदल जाती है।
फिल्म की अनूठी कहानी और उसके भावनात्मक पहलू दर्शकों को, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स को, खूब पसंद आ रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि अगर कहानी अच्छी हो, तो वह किसी भी सीमा को तोड़ सकती है।
यहां तक कि हॉरर जैसी फिल्मों के लिए भी, जिन्हें अक्सर भारत में कामयाबी हासिल करना मुश्किल होता है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि इसकी यह कामयाबी बताती है कि एक दमदार कहानी कितनी असरदार हो सकती है।