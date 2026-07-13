जानिए कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'ऑब्सेशन'?
करी बार्कर की फिल्म 'ऑब्सेशन' ने इस सदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है।
फिल्म ने दुनिया भर में 4,260 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इसका बजट सिर्फ 7 करोड़ था। रोमांस और हॉरर के मिश्रण वाली यह फिल्म एक ऐसे कॉलेज छात्र की कहानी बताती है, जो प्यार पाने के लिए काला जादू का सहारा लेता है।
इसके बाद जो नतीजे सामने आते हैं, वे बेहद खौफनाक होते हैं। इंडी सितारे इंडे नवर्रते और माइकल जॉनस्टन ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
TIFF फेस्टिवल में 'फोकस फीचर्स' ने इसे 134.12 करोड़ में खरीदा था।
'ऑब्सेशन' किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
अगर आप सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देख पाए, तो चिंता न करें। 'ऑब्सेशन' 17 नवंबर को नेटफ्लिक्स US पर स्ट्रीम होगी। फिल्म की इस शानदार कामयाबी को देखते हुए, निर्माताओं ने एक सीक्वल एंथोलॉजी बनाने का फैसला किया है। इसमें 'वन विश विलो' नाम की एक अलौकिक शक्ति से होने वाली अलग-अलग मुलाकातों को दिखाया जाएगा, जो 2028 से पहले रिलीज नहीं होगी।
फिल्म के निर्देशक करी अब एक और प्रोजेक्ट 'एनीथिंग बट घोस्ट्स' पर काम कर रहे हैं। वहीं, इंडे नवर्रते और माइकल जॉनस्टन अब ऐसे उभरते सितारे बन गए हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं।