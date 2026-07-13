जानिए कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'ऑब्सेशन'? मनोरंजन Jul 13, 2026

करी बार्कर की फिल्म 'ऑब्सेशन' ने इस सदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है।

फिल्म ने दुनिया भर में 4,260 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इसका बजट सिर्फ 7 करोड़ था। रोमांस और हॉरर के मिश्रण वाली यह फिल्म एक ऐसे कॉलेज छात्र की कहानी बताती है, जो प्यार पाने के लिए काला जादू का सहारा लेता है।

इसके बाद जो नतीजे सामने आते हैं, वे बेहद खौफनाक होते हैं। इंडी सितारे इंडे नवर्रते और माइकल जॉनस्टन ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

TIFF फेस्टिवल में 'फोकस फीचर्स' ने इसे 134.12 करोड़ में खरीदा था।