ओएसिस की वापसी से फैंस में मची हलचल, 30 साल बाद केनेवर्थ में होगा बड़ा शो
मशहूर बैंड ओएसिस ने अपने नए टूर को और बड़ा करने का फैसला किया है। दरअसल, उनके शो की जबरदस्त मांग को देखते हुए उन्होंने कुछ अतिरिक्त प्रदर्शन जोड़ा है।
करीब 30 साल पहले, साल 1996 में उन्होंने केनेवर्थ में जो यादगार परफॉर्मेंस दी थीं, अब वे 25 और 26 सितंबर, 2027 को 2 रातों के लिए एक बार फिर वहीं उसी जादू को दोहराने लौट रहे हैं।
ओएसिस 11 एतिहाद स्टेडियम रातों में छाएगा
बढ़े हुए शेड्यूल के मुताबिक, इस टूर में अब मैनचेस्टर के एतिहाद स्टेडियम में 11 परफॉर्मेंस शामिल हैं। इसके अलावा, बैंड ग्लासगो, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, बोस्टन और आयरलैंड के स्लेन कैसल जैसे शहरों में भी अपनी परफॉर्मेंस देगा।
पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में उनके 2 शो (20 और 23 जुलाई) तय हुए हैं, वहीं म्यूनिख (6 जुलाई) और रोम (26 जुलाई) के लिए भी नई तारीखों का ऐलान किया गया है।
यह सब उन ऐतिहासिक केनेवर्थ कॉन्सर्ट की शानदार विरासत का जश्न मनाने के लिए है, जिन्होंने ओएसिस को एक पूरी पीढ़ी के लिए खास बना दिया था।