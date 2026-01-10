'ओ रोमियो' का टीजर: शाहिद कपूर का शोर एक तरफ, फरीदा जलाल का डायलॉग एक तरफ

टीजर शाहिद का खतरनाक एक्शन और फरीदा का सरप्राइज टीजर की शुरुआत शाहिद के एक जबरदस्त लुक से होती है, जहाां वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। 'कबीर सिंह' और 'फर्जी' के बाद शाहिद का ये खतरनाक अवतार फैंस को खूब भा रहा है, लेकिन असली धमाका तब होता है, जब पर्दे पर फरीदा जलाल की एंट्री होती है। अपनी सौम्य और ममतामयी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली फरीदा अपने पुराने अवतार से इतर एक बिल्कुल बेबाक और अनदेखे अंदाज में नजर आ रही हैं।

प्रतिक्रिया दादी तो फायर निकलीं- यूजर अक्सर फिल्मों में एक भोली-भाली मां या दादी का किरदार निभाने वाली फरीदा टीजर में गाली देती नजर आ रही हैं और उनका ये मेकओवर देखकर लोग दंग हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'फरीदा जी का स्वैग असली सरप्राइज है'। दूसरे ने लिखा, 'दादी तो फायर निकलीं।' एक ने लिखा, 'अरे फरीदा मैम ये आपको क्या हो गया? पिक्चर तो देखनी पड़ेगी अब।' फरीदा का एक डायलॉग शाहिद के एक्शन पर भारी पड़ा है।

Advertisement

अवतार टैटू से ढका बदन और हाथों में बंदूक शाहिद अपने पूरे शरीर पर गुदे टैटू दिखाते नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार को काफी आक्रामक बनाता है। वो दुश्मनों से अकेले भिड़ते और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। टीजर में तृप्ति डिमरी, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और अविनाश तिवारी जैसे कलाकारों की झलक भी देखने को मिल रही है। उधर तमन्ना भाटिया की मौजूदगी ने भी फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है।

Advertisement