'ओ रोमियो' का टीजर: शाहिद कपूर का शोर एक तरफ, फरीदा जलाल का डायलॉग एक तरफ

लेखन नेहा शर्मा
Jan 10, 2026
12:29 pm
बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' से 'एक्शन स्टार' बने शाहिद कपूर फिर पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है। टीजर में शाहिद जबरदस्त गोलियां बरसाते और एक्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी महफिल टीजर में फायर निकलीं फरीदा जलाल ने लूट ली है। फरीदा ऐसे अवतार में दिखी हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।

शाहिद का खतरनाक एक्शन और फरीदा का सरप्राइज

टीजर की शुरुआत शाहिद के एक जबरदस्त लुक से होती है, जहाां वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। 'कबीर सिंह' और 'फर्जी' के बाद शाहिद का ये खतरनाक अवतार फैंस को खूब भा रहा है, लेकिन असली धमाका तब होता है, जब पर्दे पर फरीदा जलाल की एंट्री होती है। अपनी सौम्य और ममतामयी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली फरीदा अपने पुराने अवतार से इतर एक बिल्कुल बेबाक और अनदेखे अंदाज में नजर आ रही हैं।

दादी तो फायर निकलीं- यूजर

अक्सर फिल्मों में एक भोली-भाली मां या दादी का किरदार निभाने वाली फरीदा टीजर में गाली देती नजर आ रही हैं और उनका ये मेकओवर देखकर लोग दंग हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'फरीदा जी का स्वैग असली सरप्राइज है'। दूसरे ने लिखा, 'दादी तो फायर निकलीं।' एक ने लिखा, 'अरे फरीदा मैम ये आपको क्या हो गया? पिक्चर तो देखनी पड़ेगी अब।' फरीदा का एक डायलॉग शाहिद के एक्शन पर भारी पड़ा है।

टैटू से ढका बदन और हाथों में बंदूक

शाहिद अपने पूरे शरीर पर गुदे टैटू दिखाते नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार को काफी आक्रामक बनाता है। वो दुश्मनों से अकेले भिड़ते और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। टीजर में तृप्ति डिमरी, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और अविनाश तिवारी जैसे कलाकारों की झलक भी देखने को मिल रही है। उधर तमन्ना भाटिया की मौजूदगी ने भी फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है।

'कॉकटेल 2' भी लेकर आ रहे शाहिद

शाहिद की फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर फिल्म गलियारों में काफी चर्चा है। ये साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की हिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। 'कॉकटेल 2' में भी निर्देशक होमी अदजानिया आज के दौर के रिश्तों, दोस्ती और लव ट्राएंगल को दिखाने की योजना बना रहे हैं। इसमें शाहिद के साथ कृति सैनन और रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म इस साल सितंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

