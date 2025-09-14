एमी अवॉर्ड्स 2025: नाामांकन में कौन सबसे आगे,  भारत में कब-कहां देखें; यहां है पूरी जानकारी

एमी अवॉर्ड्स 2025 को भारत में कब और कहां देखें?

लेखन नेहा शर्मा 08:23 pm Sep 14, 202508:23 pm

क्या है खबर?

एमी अवॉर्ड्स 2025 का आगाज जल्द ही होने वाला है। कौन-से सितारे और सीरीज को कौन-सी श्रेणी में पुरस्कार मिल रहे हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। बीते दिनों 77वें एमी पुरस्कार नामांकन की पूरी सूची सामने आई थी। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह को इस बार कौन होस्ट कर रहा है, किस सीरीज को सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं और भारतीय दर्शक इसे कैसे, कब और कहां लाइव देख सकते हैं, आइए यहां सब जानते हैं।