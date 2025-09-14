एमी अवॉर्ड्स 2025: नाामांकन में कौन सबसे आगे, भारत में कब-कहां देखें; यहां है पूरी जानकारी
क्या है खबर?
एमी अवॉर्ड्स 2025 का आगाज जल्द ही होने वाला है। कौन-से सितारे और सीरीज को कौन-सी श्रेणी में पुरस्कार मिल रहे हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। बीते दिनों 77वें एमी पुरस्कार नामांकन की पूरी सूची सामने आई थी। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह को इस बार कौन होस्ट कर रहा है, किस सीरीज को सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं और भारतीय दर्शक इसे कैसे, कब और कहां लाइव देख सकते हैं, आइए यहां सब जानते हैं।
आयोजन
कब और कहां होगा आयोजन?
77वें एमी अवॉर्ड्स का आयोजन 14 सितंबर को कैलिफोर्निया के पीकॉक थिएटर में होगा। इसकी मेजाबनी 'सैटरडे नाइट लाइव' वाले अमेरिकी स्टैंडअप कॉमेडियन नैट बार्गेट्ज करने वाले हैं। भारत में दर्शक एमी अवॉर्ड्स को OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर सुबह साढ़े 5 बजे से साढ़े 8 बजे तक देख पाएंगे। इस साल एमी अवॉर्ड्स में नामांकन पाने वालों का ऐलान जुलाई 2025 में हुआ था। इसमें जून 2024 से लेकर मई 2025 तक के प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं।
रेस
नामांकन में कौन सबसे आगे?
एमी अवॉर्ड्स 2025 में एप्पल TV+ का शो 'सेवरेंस' 27 नामांकन के साथ सबसे आगे है। HBO की सीरीज 'द पेंगुइन' दूसरे स्थान पर है, वहीं नेटफ्लिक्स की सीरीज 'एडोलसेंस' से भी बड़ी उम्मीदें हैं। इस शो ने दुनियाभर में खूब वाहवाही लूटी है। HBO की ही 'द व्हाइट लोटस' से भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि किसके सिर कौन-सा पुरस्कार सजता है। पिछले साल वेब सीरीज शोगन ने सबसे ज्यादा पुरस्कार अपने नाम किए थे।