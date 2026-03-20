'ओ रोमियो' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

'ओ रोमियो' की OTT रिलीज तय, जानिए कब-कहां आएगी शाहिद कपूर की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 08:27 pm Mar 20, 202608:27 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है। यह क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जबकि निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं। हालांकि, OTT पर इसे देखने के लिए दर्शकों को अपनी जेब को ढीला करना पड़ेगा। यहां जानिए कि शाहिद की यह फिल्म कब और कहां दस्तक देगी।