'ओ रोमियो' के लिए पहली पसंद थे इरफान खान, पत्नी सुतापा सिकदर का खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm Feb 13, 202603:32 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जबकि निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं। विशाल ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया और फिल्म को बनाते वक्त इसमें आने वाली चुनौतियों और संघर्ष से फैंस को अवगत कराया। उनकी पोस्ट पर दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदर ने प्रतिक्रिया देते हुए अनसुना खुलासा किया।