'ओ रोमियो' ने 5वें दिन किया बंपर कारोबार

'ओ रोमियो' ने 5वें दिन पलटी बाजी, बंपर कमाई के साथ तोड़ दिए ये रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Feb 18, 202610:03 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई जिसने प्यार और वार का एक अलग पहलू दिखाया है। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और दर्शक दोनों सितारों के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद फिल्म के आंकड़ों में मंदी देखी गई थी, लेकिन 5वें दिन इसने रफ्तार पकड़ ली और बंपर कलेक्शन कर दिखाया है।