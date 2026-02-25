'ओ रोमियो' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'ओ रोमियो' ने 12 दिनों में दुनियाभर से बटोरे 92 करोड़, जानिए भारत में कुल कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Feb 25, 202609:30 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरुआती कुछ दिनों तक इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी थी, लेकिन बाद में आंकड़ों में गिरावट आनी शुरू हो गई। दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद यह फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में भी नाकामयाब दिख रही है। आइए जानते हैं कि 'ओ रोमियो' के लिए 12वां दिन कमाई के मामले में कैसा रहा।