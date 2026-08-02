नुसरत भरूचा ने पहली बार टाइगर श्रॉफ से मिलाया हाथ, एल्विश यादव भी होंगे फिल्म में साथ

अभिनेत्री नुसरत भरूचा जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ एक नई एक्शन फ्रैंचाइजी में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक रेमो डी'सूजा कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा, जब नुसरत और टाइगर एक साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव भी एक अहम किरदार में दिखेंगे। अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन की कंपनी 'VJ फ्रेम्स' के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। विक्की की बतौर निर्माता ये पहली फिल्म है।