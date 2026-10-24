सैफ अली खान के केस पर अपडेट

सैफ अली खान पर हमला करने वाले को नर्स ने पहचाना, बोलीं- एक करोड़ मांगे थे

लेखन सयाली 05:59 pm Oct 24, 202605:59 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी, 2025 को उनके घर के अंदर घुसकर हमला किया गया था। अब इस केस से जुड़ा एक बड़ी अपडेट सामने आ रहा है। उनके घर में काम करने वाली नर्स ने अदालत में आरोपी मोहम्मद शरीफुल की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है, जो कथित तौर पर लूट के इरादे से अभिनेता के घर में घुसा था। नर्स के मुताबिक, हमलावर ने 1 करोड़ रुपये की मांग भी की थी।