नुपुर सैनन-स्टेबिन बेन बने जीवनसाथी, ईसाई रीति-रिवाजों से रचाई शादी; अब सात फेरों की तैयारी

बॉलीवुड और संगीत की दुनिया से एक बेहद खूबसूरत खबर सामने आई है। अभिनेत्री कृति सैनन की छोटी बहन नुपुर सैनन और जाने-माने गायक स्टेबिन बेन हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने और अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिशों के बाद आखिरकार इस प्यारे जोड़ी ने ईसाई रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी है।

शादी 2 रीति-रिवाजों से नुपुर-स्टेबिन की शादी सफेद गाउन में परी जैसी दिख रहीं नुपुर की शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है। इसमें परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए, जहां नूपुर और स्टेबिन ने एक-दूसरे के साथ जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं। दोनों के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुपुर और स्टेबिन अब 11 जनवरी को हिंदू रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंधेंगे।

लाइमलाइट कृति ने खूब लूटी लाइमलाइट नूपुर-स्टेबिन की शादी का जश्न अपने चरम पर है। राजस्थान के उदयपुर स्थित आलीशान होटल 'फेयरमोंट पैलेस' में इस जोड़े ने 10 जनवरी को ईसाई रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामा, लेकिन जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब दोनों हिंदू परंपरा के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेने वाले हैं। शादी में न सिर्फ दूल्हा-दुल्हन, बल्कि बड़ी बहन कृति भी चर्चा का केंद्र रहीं, जो हर समारोह में अपने बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग नजर आईं।

रौनक मौनी राॅय और दिशा पाटनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे उदयपुर पहुंचे हैं। जहां दिशा पाटनी ने इसमें चार चांद लगाए, वहीं अभिनेत्री मौनी रॉय भी संगीत और शादी की रस्मों में ग्लैमर का तड़का लगाती दिखीं। 'स्त्री 2' के निर्देशक अमर कौशिक और निर्माता दिनेश विजान जैसे कई बड़े नाम इस जश्न का हिस्सा बनने उदयपुर पहुंचे हुए हैं। नुपुर-स्टेबिन 13 जनवरी को मुंबई में फिल्म और संगीत जगत के अपने दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करेंगे।