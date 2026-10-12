क्या 'बिग बॉस मलयालम 8' में नौफी साबू घर में आते ही पलटेंगी बाजी?

जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर नौफी साबू 'बिग बॉस मलयालम सीजन 8' में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री लेने वाली हैं। उनके रिएक्शन वीडियोज और बिग बॉस की समीक्षाएं खूब पसंद की जाती हैं।

नौफी से उम्मीद है कि वे घर में नई जान डालेंगी और शायद खेल का रुख भी बदल देंगी। उनकी यह एंट्री ऐसे समय हो रही है, जब पिछले हफ्ते घर से कई बड़े सदस्य बाहर हुए और कुछ नए चेहरों की भी एंट्री हुई।