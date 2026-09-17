अक्षय कुमार की बड़े बजट की महा-फ्लॉप फिल्में

'हैवान' ही नहीं, अक्षय कुमार की इन महंगी महा-फ्लॉप फिल्मों ने भी लगाया निर्माताओं को चूना

लेखन नेहा शर्मा 12:16 pm Sep 17, 202612:16 pm

क्या है खबर?

लगभग 100 करोड़ के बजट में बनी अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म 'हैवान' के फ्लॉप होते ही उनकी महंगी फिल्मों के असफलता की चर्चा दोबारा तेज हो गई है। करियर में कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर देने वाले अक्षय की कुछ बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल सकीं। भारी-भरकम बजट और स्टारकास्ट के बावजूद ये फिल्में दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रहीं, जिससे निर्माताओं को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। एक नजर उन्हीं फिल्मों पर।