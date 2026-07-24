नोरा फतेही ने NEET-UG पेपर लीक के बीच छात्रों का किया समर्थन किया, कही ये बड़ी बात
मनोरंजन
नोरा फतेही ने NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'शिक्षा सिर्फ परीक्षाओं या अंकों तक सीमित नहीं है। यह उम्मीद है। यह बलिदान है। यह एक अच्छे कल का सपना है।' उन्होंने सभी से अपील की कि युवाओं को निराश न करें।
सोनम वांगचुक ने खत्म की हड़ताल
नोरा इस मामले में सलमान खान, आलिया भट्ट और करीना कपूर खान जैसे अन्य सितारों के साथ खड़ी हो गई हैं।
वहीं दूसरी ओर, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 26 दिन लंबी भूख हड़ताल खत्म हो गई है। यह हड़ताल मेदांता अस्पताल में खत्म हुई, जहां केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।