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नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनर' पर लगा प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री ने की पुष्टि
'सरके चुनर' गाने पर लगा प्रतिबंध

नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनर' पर लगा प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह
Mar 18, 2026
05:08 pm
क्या है खबर?

ध्रुव सरजा की आगामी फिल्म 'KD: द डेविल' में मौजूद 'सरके चुनर तेरी' गाने को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 18 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सपा सांसद आनंद भदौरिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस कदम की पुष्टि की। बता दें, यह विवादित गाना नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया है जिसे भारी विरोध के चलते 17 मार्च को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाया गया था।

स्वतंत्रता

"भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं"

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विवादित गाने के खिलाफ कार्रवाई पहले हो चुकी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सभी तरह की अभिव्यक्ति संविधान द्वारा निर्धारित उचित सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। ANI के मुताबिक, उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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विवाद

इस कारण 'सरके चुनर' गाने पर मचा है बवाल 

नोरा और संजय के गाने से जुड़ा विवाद इसके आपत्तिजनक बोल को लेकर उपजा है। 'सरके चुनर' ने ऑनलाइन रिलीज होने के तुरंत बाद ही विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने इसके बोलों और उत्तेजक दृश्यों को यौन रूप से आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जाहिर की। यह कन्नड़ गाना है जिसके हिंदी वर्जन को रकीब आलम ने लिखा है। हालांकि, मूल भाषा के अलावा मलयालम, तेलुगु और तमिल वर्जन के वीडियो अभी यूट्यूब पर मौजूद हैं।

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