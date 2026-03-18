'सरके चुनर' गाने पर लगा प्रतिबंध

नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनर' पर लगा प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm Mar 18, 202605:08 pm

क्या है खबर?

ध्रुव सरजा की आगामी फिल्म 'KD: द डेविल' में मौजूद 'सरके चुनर तेरी' गाने को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 18 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सपा सांसद आनंद भदौरिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस कदम की पुष्टि की। बता दें, यह विवादित गाना नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया है जिसे भारी विरोध के चलते 17 मार्च को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाया गया था।