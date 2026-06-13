FIFA विश्व कप 2026: नोरा फतेही ने लगाया डांस और ग्लैमर का तड़का, पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिली कोई फीस
मनोरंजन
बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने कनाडा में 'FIFA विश्व कप 2026' के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आग लगा दी है। नोरा ने मशहूर संगीत निर्माता वज्द्रीम और संजय के साथ मिलकर इस बार के विश्व कप का आधिकारिक एंथम स्टेज पर पेश किया। शो के दौरान नोरा के बोल्ड लाल रंग के आउटफिट और उनके जबरदस्त डांस मूव्स ने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
FIFA ने कलाकारों की फीस नहीं दी, सिर्फ खर्च उठाए
इस बार FIFA ने अपनी नीति में बदलाव किया है। उन्होंने फतेही जैसे आर्टिस्ट्स को परफॉर्मेंस के लिए कोई फीस नहीं दी। इसके बजाय, FIFA कलाकारों के सफर, ठहरने, कोरियोग्राफी और स्टेज प्रोडक्शन का पूरा खर्च उठा रहा है। ये पिछले विश्व कप से अलग है, जहां कलाकारों को सीधे भुगतान किया जाता था।