FIFA विश्व कप 2026: नोरा फतेही ने लगाया डांस और ग्लैमर का तड़का, पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिली कोई फीस मनोरंजन Jun 13, 2026

बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने कनाडा में 'FIFA विश्व कप 2026' के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आग लगा दी है। नोरा ने मशहूर संगीत निर्माता वज्द्रीम और संजय के साथ मिलकर इस बार के विश्व कप का आधिकारिक एंथम स्टेज पर पेश किया। शो के दौरान नोरा के बोल्ड लाल रंग के आउटफिट और उनके जबरदस्त डांस मूव्स ने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।