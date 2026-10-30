नोरा फतेही को दिल्ली की कोर्ट ने किया तलब

ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में बढ़ीं नोरा फतेही की मुश्किलें? कोर्ट ने किया तलब

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Oct 30, 202606:42 pm

क्या है खबर?

200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप के चलते जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का मामला फिर चर्चा में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभिनेत्री नोरा फतेही को सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन भेजा है। ANI के मुताबिक, कोर्ट ने उन्हें 2 नवंबर, 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। नोरा पहले भी इस मामले को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं।