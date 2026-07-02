आमिर खान-गौरी स्प्रैट नहीं देंगे शादी का रिसेप्शन

आमिर खान-गौरी स्प्रैट घर पर ही लेंगे सात फेरे, शादी के बाद नहीं होगा कोई रिसेप्शन

लेखन नेहा शर्मा 08:33 pm Jul 02, 202608:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की खबरों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर अपने घर पर ही आगामी 5 जुलाई यानी रविवार को बेहद सादगी के साथ गौरी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। खबर ये भी है कि शादी के बाद किसी भी तरह के भव्य रिसेप्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आमिर-गौरी इस मौके को पूरी तरह से निजी रखना चाहते हैं।