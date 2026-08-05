एटली की 'राका' में शाहरुख खान की एंट्री की खबरों पर लगा पूर्णविराम, सच आया सामने
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर बीते कुछ दिनों से गपशप गली में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म थीं। दावा किया जा रहा था कि शाहरुख खान इस धमाकेदार प्रोजेक्ट में एक खास और बड़ा कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं। खबर ये भी उड़ रही थी कि शाहरुख के इस खास सीन की शूटिंग भारत से बाहर यानी विदेश में की जाएगी। हालांकि, अब इन सभी खबरों पर विराम लग गया है।े
रिपोर्ट
स्क्रिप्ट में ऐसा कोई रोल ही नहीं- सूत्र
बॉलीवुड हंगामा ने पुष्टि की है 'राका' में शाहरुख का कोई कैमियो नहीं है। प्रोजेक्ट से जुड़े करीबी सूत्रों ने साफ किया है कि शाहरुख से फिल्म के लिए कभी संपर्क ही नहीं किया गया, क्योंकि फिल्म में ऐसा कोई कैमियो रोल है ही नहीं।
एक सूत्र ने बताया, "एटली के शाहरुख के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं और वो दोबारा उनके साथ काम करना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन 'राका' में उनके कैमियो की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।"
शूटिंग
दीपिका के ब्रेक पर जाने से पहले पूरा होगा काम
'राका' का प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके छोटे-छोटे शूटिंग शेड्यूल पूरे किए जा रहे हैं।
हाल ही में फिल्म का एक एक्शन से भरपूर शेड्यूल खत्म हुआ है और अब मुंबई में अगला शेड्यूल शुरू होगा, जहां अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण कुछ बेहद अहम दृश्यों की शूटिंग करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एटली और उनकी टीम दीपिका के मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले उनके मुख्य शूटिंग हिस्से को पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है।
रिलीज
कब पूरी होगी शूटिंग और कब रिलीज होगी 'राका'?
'राका' की शूटिंग इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे 2027 के अंत में भव्य रूप से रिलीज किया जाएगा।
सूत्र के मुताबिक, विशाल कहानी के कारण निर्माता इसे 2 भागों में बांटने पर विचार कर रहे हैं।
समानांतर ब्रह्मांड पर आधारित इस बड़े बजट की फैंटेसी-एक्शन फिल्म में अल्लू और दीपिका के अलावा मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर, रम्या कृष्णन और जिम सरभ जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
अन्य फिल्म
'किंग' में व्यस्त हैं शाहरुख
शाहरुख इस महीने के अंत में अपनी बहुचर्चित फिल्म 'किंग' के आखिरी विदेशी शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत करने वाले हैं।
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ये एक्शन थ्रिलर फिल्म अपनी मेकिंग के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है।
फिल्म की शूटिंग का काम तेजी से निपटाया जा रहा है और ये अपने तय समय के मुताबिक क्रिसमस 2026 के वीकेंड पर ही सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज की जाएगी।