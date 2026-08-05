एटली की राका' में नहीं होगा शाहरुख खान का कैमियो?

एटली की 'राका' में शाहरुख खान की एंट्री की खबरों पर लगा पूर्णविराम, सच आया सामने

लेखन नेहा शर्मा 04:53 pm Aug 05, 202604:53 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर बीते कुछ दिनों से गपशप गली में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म थीं। दावा किया जा रहा था कि शाहरुख खान इस धमाकेदार प्रोजेक्ट में एक खास और बड़ा कैमियो रोल निभाने जा रहे हैं। खबर ये भी उड़ रही थी कि शाहरुख के इस खास सीन की शूटिंग भारत से बाहर यानी विदेश में की जाएगी। हालांकि, अब इन सभी खबरों पर विराम लग गया है।े