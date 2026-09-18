सेंसर बोर्ड के नियम में बदलाव

फिल्मों में ड्रग्स वाले सीन पर सरकार का बड़ा फैसला, चेतावनी नहीं तो नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट

लेखन नेहा शर्मा 09:52 am Sep 18, 202609:52 am

क्या है खबर?

फिल्मों में नशे से जुड़े सीन दिखाने को लेकर केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब किसी फिल्म में नशीली दवाओं के सेवन, इस्तेमाल या तस्करी से जुड़े दृश्य होंगे तो उनके साथ एंटी-ड्रग चेतावनी दिखाना जरूरी होगा। नियम 16 सितंबर से लागू संशोधित फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देशों का हिस्सा है। अगर ऐसे सीन में तय चेतावनी नहीं दिखाई गई तो फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है।