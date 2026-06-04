NMIC में दर्शकों की धूम, एक महीने में इतने हजार ने देखा सिनेमा का इतिहास
मनोरंजन
नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (NMIC) आजकल काफी सुर्खियों में है। दरअसल मई 2026 में इसे 17,000 से ज्यादा लोग देखने आए हैं।
बॉलीवुड के ठीक बीच में बना यह संग्रहालय भारतीय सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक के पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाता है।
मुंबई दर्शन टूर का यह एक अहम हिस्सा बन गया है और फिल्मों का इतिहास जानने वाले शौकीनों के लिए भी यह एक खास जगह है।
NMIC में नए प्रदर्शन और कार्यक्रम होंगे
इतनी बड़ी संख्या में दर्शक आने से संग्रहालय के अधिकारी बहुत खुश हैं। वे इस अनुभव को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
फिल्म प्रेमियों, परिवारों और स्कूली छात्रों के लिए इस जगह को हमेशा नया और रोमांचक बनाए रखने के लिए, वे कई नए खास कार्यक्रम जोड़ने पर ध्यान दे रहे हैं।