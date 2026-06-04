NMIC में दर्शकों की धूम, एक महीने में इतने हजार ने देखा सिनेमा का इतिहास मनोरंजन Jun 04, 2026

नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा (NMIC) आजकल काफी सुर्खियों में है। दरअसल मई 2026 में इसे 17,000 से ज्यादा लोग देखने आए हैं।

बॉलीवुड के ठीक बीच में बना यह संग्रहालय भारतीय सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक के पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाता है।

मुंबई दर्शन टूर का यह एक अहम हिस्सा बन गया है और फिल्मों का इतिहास जानने वाले शौकीनों के लिए भी यह एक खास जगह है।