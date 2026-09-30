निविन पॉली 8,822 साल पुराने किरदार से मचाएंगे धमाल,'येझु कदल येझु मलाई' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी

तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता निविन पॉली की नई फिल्म 'येझु कदल येझु मलाई' को सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट मिल गया है। अब ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सूरी और अंजलि भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्देशन राम ने किया है। प्रोडक्शन हाउस वी पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की जानकारी शेयर की, जिसके बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है।