निविन पॉली की 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने

फिल्म की इस शानदार कामयाबी के बाद, आज इसके तमिल और तेलुगु डब वर्जन भी रिलीज कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केरलम के बाहर भी ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देख सकें।

अगर आप इसे OTT पर देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जियो हॉटस्टार ने इसके डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं और यह अक्टूबर में रिलीज हो सकती है।

इस फिल्म में निविन के साथ मामिता बैजू, विनय फोर्ट और बिंदु पणिक्कर जैसे कलाकार भी हैं।