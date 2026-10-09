निविन पॉली की फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, अब 1000 करोड़ की तैयारी?
मनोरंजन
निविन पॉली, जिन्होंने 16 साल पहले इंफोसिस में कोडिंग छोड़कर अभिनय की शुरुआत की थी। उनकी फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने दुनिया भर में 325 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
अब, उन्होंने अपने लिए एक और बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है, "क्या हम 1,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं?"
निविन 'बेंज' में विलेन की भूमिका में दिखेंगे
निविन आने वाली तमिल एक्शन फिल्म 'बेंज' में विलेन की भूमिका निभाकर अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके आमतौर पर कॉमेडी किरदार से काफी अलग होगा।
उनका कहना है कि एक अभिनेता के तौर पर खुद को बदलते रहना जरूरी है, लेकिन उनके लिए हास्य को बनाए रखना अब भी बहुत अहम है।
आगे वह निर्देशक अमल नीरद के साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं और अल्फोंस पुथरेन के साथ भी उनका एक नया प्रोजेक्ट बनने वाला है।