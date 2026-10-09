निविन पॉली की फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, अब 1000 करोड़ की तैयारी?

निविन आने वाली तमिल एक्शन फिल्म 'बेंज' में विलेन की भूमिका निभाकर अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके आमतौर पर कॉमेडी किरदार से काफी अलग होगा।

उनका कहना है कि एक अभिनेता के तौर पर खुद को बदलते रहना जरूरी है, लेकिन उनके लिए हास्य को बनाए रखना अब भी बहुत अहम है।

आगे वह निर्देशक अमल नीरद के साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं और अल्फोंस पुथरेन के साथ भी उनका एक नया प्रोजेक्ट बनने वाला है।