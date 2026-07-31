रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर देख 'महाभारत' के कृष्ण हुए मुरीद, दी ये खास सलाह

नीतीश भारद्वाज, जिन्हें 'महाभारत' में भगवान कृष्ण के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ने रणबीर कपूर को एक खास सलाह दी है।

नीतीश ने रणबीर की आने वाली फिल्म 'रामायण: पार्ट I' का ट्रेलर देखने के बाद, जिसमें उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया है, की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म ऑस्कर जीतने लायक है।

नीतीश ने फिल्म के विजुअल्स, VFX और हंस जिमर के संगीत को भी बहुत सराहा। उन्होंने रणबीर को सलाह दी कि वे अपनी अगली भूमिकाएं सोच-समझकर चुनें। नीतीश ने कहा, 'भले ही 'एनिमल' जैसी फिल्म का कितना भी बड़ा ऑफर मिले, अब ऐसी भूमिकाएं मत करना।' उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग साई पल्लवी को सीता के रूप में पसंद करेंगे।