'रामायण' को गोल्‍डन ग्‍लोब 2027 में जगह म‍िली

गोल्डन ग्लोब 2027 की दौड़ में 'रामायण', 'द ओडिसी' समेत इन फिल्मों से करेगी मुकाबला

लेखन ज्योति सिंह 04:01 pm Nov 25, 202604:01 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' 84वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की दौड़ में शामिल हो गई है। वैरायटी के मुताबिक, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत फिल्म को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के तहत 2 बड़ी कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह कैटेगिरी बेस्ट मोशन पिक्चर-ड्रामा और बेस्ट मोशन पिक्चर-नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज हैं। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई पौराणिक गाथा के लिए यह मौका अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड्स के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है।