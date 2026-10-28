'ड्यून: पार्ट 3' का आखिरी हिंदी ट्रेलर जारी, विलेन बने रॉबर्ट पैटिनसन को देख उड़ेंगे होश

लेखन ज्योति सिंह 10:24 am Oct 28, 202610:24 am

क्या है खबर?

इस साल की सबसे प्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्म 'ड्यून: पार्ट 3' का आखिरी हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित यह साइंस फिक्शन महाकाव्य फ्रैंक हरबर्ट के लोकप्रिय उपन्यास 'ड्यून मसीहा' पर आधारित है, जिसमें टिमोथी चालमेट, जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन और जेसन मोमोआ मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म के पिछले ट्रेलरों को शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। फाइनल ट्रेलर मसीहा से तानाशाह बने पॉल एट्राइड्स (टिमोथी) और उसके खिलाफ खूनी साजिश रचने विलेन रॉबर्ट का भयानक रूप दिखाता है।