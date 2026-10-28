नितेश तिवारी ने AI डबिंग के दावों को किया खारिज, कही यह बात
निर्देशक नितेश तिवारी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल सिर्फ डब किए गए संवादों में होंठों के तालमेल के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा, "जहां तक AI का सवाल है, इसका इस्तेमाल सिर्फ लिप-सिंक के लिए हो रहा है, ताकि हम फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों तक उनकी भाषा में पेश कर सकें। सभी आवाजें असली कलाकारों ने ही डब की हैं। AI का इस्तेमाल सिर्फ होंठों की हरकतों को सही करने के लिए हुआ है, ताकि दर्शक अपनी मातृभाषा में फिल्म का मजा ले सकें। डबिंग में AI का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आवाजें असली कलाकारों ने ही डब की हैं, AI का इस्तेमाल केवल होंठों के तालमेल के लिए किया जा रहा है।"
रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश की यह फिल्म 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'रामायण' की पहले दिन की प्री-सेल्स हुई इतने करोड़
'रामायण' रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म ने विदेश में एडवांस बुकिंग से अब तक 2.58 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है।
भारत में भी दर्शकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म की पहले दिन की प्री-सेल्स 12.54 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म को दुनिया भर में और अपने देश में एक शानदार शुरुआत मिलने वाली है।