जानिए विवेक ओबेरॉय नितेश तिवारी की 'रामायण' में कौन सा किरदार निभा रहे हैं?

इस फिल्म के लिए विवेक ने अपनी फीस छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने निर्माताओं से कहा कि वे उनकी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए दान कर दें।

फिल्म के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा, 'मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मेरा मानना है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर जोरदार तरीके से पेश करेगी।'

इस बड़ी बजट की फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।