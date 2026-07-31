रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर रिलीज पर आलिया भट्ट ने दी खास प्रतिक्रिया, जानिए क्या बोलीं?

फिल्म में यश एक ताकतवर रावण के रूप में दिखेंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभाएंगे।

इस बड़े कलाकारों की सूची में रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं।

'रामायण: पार्ट 1' 8 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा, वहीं फिल्म का दूसरा हिस्सा साल 2027 में रिलीज होगा।

नितेश के निर्देशन में बनी यह फिल्म भगवान राम द्वारा माता सीता को बचाने की पौराणिक कथा को नई पीढ़ी के सामने एक नए अंदाज में पेश करेगी।