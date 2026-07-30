रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर ने सितारों को किया मंत्रमुग्ध, भूमि से लेकर जैकी भगनानी ने की जमकर तारीफ

ट्रेलर में रणबीर भगवान राम के रूप में एक बेहद दमदार तरीके से कहते हैं, 'अगर रावण तीनों लोकों का राजा है, तो उसे तीनों लोकों में अपनी मौत का सामना करना होगा।'

यह डायलॉग फिल्म में होने वाले महासंग्राम की एक झलक देता है। ट्रेलर में राम-सीता के विवाह और सीता के अपहरण के दृश्य भी देखने को मिलते हैं।

इस ट्रेलर को बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों से भी खूब तारीफ मिली है, जैसे भूमि पेडनेकर ने इसे 'शानदार' कहा, तो जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत सिंह के शूर्पणखा की भूमिका की खास तौर पर तारीफ की है।

बता दें कि यह फिल्म 4 हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर तैयार हो रही है। 'रामायण' को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। इसका पहला भाग इस साल दिवाली पर 8 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।