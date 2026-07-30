'रामायण' के ट्रेलर में क्यों नहीं दिखे सनी देओल? जानिए वजह
नितेश तिवारी की 'रामायण' का ट्रेलर आते ही धूम मचा रहा है। इसके शानदार विजुअल्स और दमदार स्टार कास्ट को देखकर लोग खूब बातें कर रहे हैं।
फिल्म में रणबीर कपूर राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, फैंस ने देखा कि ट्रेलर में सनी देओल के हनुमान नदारद हैं, जिससे उनके किरदार को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
'रामायण' में कब नजर आएंगे सनी?
दरअसल, सनी के हनुमान ट्रेलर में क्यों नहीं दिखे, इसकी एक खास वजह है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, हनुमान सीता हरण के बाद ही दिखाई देते हैं।
यही वजह है कि फिल्म का पहला भाग शायद उनके बड़े प्रवेश से पहले ही खत्म हो जाएगा। सनी ने भी हाल ही में बताया कि उन्होंने अभी फिल्म की शूटिंग शुरू की है।
इससे यह साफ हो जाता है कि हनुमान का किरदार फिल्म के दूसरे भाग में बहुत अहम होगा।
'रामायण' के ट्रेलर की सितारों ने की तारीफ
ट्रेलर को फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों से खूब तारीफ मिली है। भूमि पेडनेकर ने इसे 'शानदार' बताया, जबकि नवीन पॉलिसेट्टी ने नितेश के निर्देशन की जमकर तारीफ की।
'रामायण' इसी दिवाली (2026) पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, वहीं इसका दूसरा भाग अगले दिवाली पर रिलीज किया जाएगा।
इसके अलावा, सनी इस साल 14 अगस्त को अपनी एक और फिल्म 'बटवारा 1947' में नजर आएंगे।