'रामायण' के ट्रेलर में क्यों नहीं दिखे सनी देओल? जानिए वजह

दरअसल, सनी के हनुमान ट्रेलर में क्यों नहीं दिखे, इसकी एक खास वजह है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, हनुमान सीता हरण के बाद ही दिखाई देते हैं।

यही वजह है कि फिल्म का पहला भाग शायद उनके बड़े प्रवेश से पहले ही खत्म हो जाएगा। सनी ने भी हाल ही में बताया कि उन्होंने अभी फिल्म की शूटिंग शुरू की है।

इससे यह साफ हो जाता है कि हनुमान का किरदार फिल्म के दूसरे भाग में बहुत अहम होगा।