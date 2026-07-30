रामायण का ट्रेलर रिलीज, मुकेश छाबड़ा ने जताई खुशी; कही ये बड़ी बात

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छबड़ा ने दर्शकों से इस प्रोजेक्ट के जादू को महसूस करने और इसे समर्थन देने की अपील की है। हालांकि, हर कोई उनकी बात से सहमत नहीं दिख रहा।

साईं पल्लवी का सीता के रूप में दिखना कुछ लोगों को रास नहीं आया है। वहीं, ट्रेलर में हनुमान के किरदार में सनी देओल की गैरमौजूदगी ने भी लोगों को चौंका दिया है।

फिल्म की स्टार कास्ट में रणबीर कपूर (राम), रवि दुबे (लक्ष्मण), अरुण गोविल और लारा दत्ता जैसे कलाकार शामिल हैं।