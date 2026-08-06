'रामायण' कन्नड़ ट्रेलर को मिली जबरदस्त तारीफ, यश और साई पल्लवी ने किया मंत्रमुग्ध
नीतेश तिवारी की 'रामायण' का कन्नड़ ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसमें यश रावण के किरदार में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।
उनके फैंस यश के दमदार अभिनय को 'शेर की दहाड़' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका लुक 'स्वर्ग के राजाओं के राजा' जैसा लग रहा है।
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता के रूप में दिखाई देंगी। साई के लुक ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा है।
'रामायण' 6 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी
फैंस को इस फिल्म का कन्नड़ संस्करण काफी पसंद आ रहा है। एक दर्शक ने तो यहां तक कहा, 'सभी ट्रेलर देखने के बाद भी मुझे लगता है कि कन्नड़ ट्रेलर सबसे अलग है।'
साई के लुक के बारे में एक यूजर ने लिखा, 'साई वाकई देवी जैसी लग रही हैं। पर्दे पर मासूमियत दिखाने के लिए उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता।'
यह फिल्म मूल रूप से हिंदी में फिल्माई गई है, लेकिन इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगू और अंग्रेजी में भी रिलीज किया जाएगा। इसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कलाकारों के होंठों की हरकत को डब किए गए डायलॉग्स से मैच कराया जा सके।
फिल्म में सनी देओल हनुमान का किरदार निभाएंगे और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में दिखेंगे। यह भव्य फिल्म इस दिवाली, यानी 6 नवंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।