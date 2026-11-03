'रामायण' का जटायु-रावण युद्ध सीन उड़ा देगा आपके होश, दृश्य को बनाने में लगे 6 साल

निर्देशक नितेश तिवारी ने हाल ही में बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'रामायण' में जटायु और रावण के बीच की बड़ी लड़ाई वाला सीन तैयार करने में सांड़े 6 साल लग गए।

इस एक सीन के लिए हजारों कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों ने एक साथ काम किया, क्योंकि यह महाकाव्य के सबसे खास पलों में से एक है।