नितेश तिवारी की 'रामायण' में DNEG की ब्रह्मा AI ने मचाया धमाल, फैंस बोले- ये है सिनेमा का भविष्य
नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इसमें इस्तेमाल की गई DNEG की ब्रह्मा AI तकनीक के चलते यह ट्रेलर हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है।
DNEG ने इस तकनीक को बनाया है। यह एक्टर्स के होंठों को अलग-अलग भाषाओं में डब किए गए डायलॉग के साथ इस तरह सिंक करती है कि फिल्म देखते हुए सब कुछ एकदम असली लगता है।
फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।
'रामायण' की AI लिप सिंक तकनीक की फैंस कर रहे खूब तारीफ
यह इंग्लिश ट्रेलर पिछले हफ्ते जारी हुए हिंदी और दूसरी भाषाओं के ट्रेलरों की कड़ी में आया है। फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज करने की बड़ी योजना के तहत इन सभी ट्रेलरों को एक-एक कर जारी किया जा रहा है।
कलाकारों ने अपनी आवाज़ें खुद डब की हैं ताकि किरदार और ज्यादा वास्तविक लगें। फैंस को AI लिप सिंक की यह तकनीक इतनी स्वाभाविक लग रही है कि वे इसे 'एफर्टलेस' यानी बेहद सहज बता रहे हैं।
एक फैन ने तो सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक लिखा कि, 'रामायण की AI लिप सिंक ग्लोबल सिनेमा का भविष्य है।' फिल्म 'रामायण' 6 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।