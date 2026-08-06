नितेश तिवारी की 'रामायण' में DNEG की ब्रह्मा AI ने मचाया धमाल, फैंस बोले- ये है सिनेमा का भविष्य

यह इंग्लिश ट्रेलर पिछले हफ्ते जारी हुए हिंदी और दूसरी भाषाओं के ट्रेलरों की कड़ी में आया है। फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज करने की बड़ी योजना के तहत इन सभी ट्रेलरों को एक-एक कर जारी किया जा रहा है।

कलाकारों ने अपनी आवाज़ें खुद डब की हैं ताकि किरदार और ज्यादा वास्तविक लगें। फैंस को AI लिप सिंक की यह तकनीक इतनी स्वाभाविक लग रही है कि वे इसे 'एफर्टलेस' यानी बेहद सहज बता रहे हैं।

एक फैन ने तो सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक लिखा कि, 'रामायण की AI लिप सिंक ग्लोबल सिनेमा का भविष्य है।' फिल्म 'रामायण' 6 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।