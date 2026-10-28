रणबीर कपूर की 'रामायण' में AI का इस्तेमाल, निर्देशक नितेश तिवारी ने खोला ये राज

नितेश ने 'रामायण' में AI के इस्तेमाल से जुड़ी अफवाहों पर स्पष्ट किया कि फिल्म की डबिंग AI से नहीं हुई है, बल्कि सभी आवाजें असली कलाकारों ने ही दी हैं।

उनके मुताबिक, AI का उपयोग केवल लिप-सिंक को दुरुस्त करने के लिए किया गया है, ताकि अन्य भाषाओं के दर्शक जब फिल्म देखें, तो किरदारों के होंठों की हरकत संवादों से पूरी तरह मेल खाए। इससे दर्शकों को अपनी भाषा में एक प्राकृतिक और शानदार सिनेमाई अनुभव मिलेगा।