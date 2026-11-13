नंदिश सिंह संद्धू फिर से बनेंगे दूल्हा, रश्मि देसाई से तलाक के बाद हुगली में कविता संग लेंगे 7 फेरे
लेखन अंशिका शुक्ला
टीवी अभिनेता नंदीश सिंह संद्धू, जिन्हें 'उतरन' सीरियल से पहचान मिली है, कोलकाता के पास हुगली में 14 नवंबर को कविता बनर्जी से शादी कर रहे हैं।
उनकी शादी की रस्में 13 नवंबर से शुरू हो रही हैं, जिसकी शुरुआत सगाई और संगीत की रात से होगी। इसके बाद अगले दिन सुबह हल्दी की रस्म है और फिर शाम को शादी का मुख्य कार्यक्रम होगा।
नंदीश पहले रश्मि से कर चुके हैं शादी
नंदीश, जो 'बेइंतहा' और 'सुपर 30' जैसी फिल्मों और सीरियल्स में भी दिख चुके हैं, पहले अभिनेत्री रश्मि देसाई से शादी कर चुके थे।
उन्होंने अक्टूबर 2025 में अपनी सगाई की तस्वीरें साझा की थीं, जिससे फैन्स को उनके रिश्ते की झलक मिली थी।
जहां नंदीश एक जाना-पहचाना टीवी चेहरा हैं, वहीं कविता बनर्जी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और कम ही सार्वजनिक तौर पर दिखती हैं।