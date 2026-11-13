नंदिश सिंह संद्धू फिर से बनेंगे दूल्हा, रश्मि देसाई से तलाक के बाद हुगली में कविता संग लेंगे 7 फेरे

नंदीश, जो 'बेइंतहा' और 'सुपर 30' जैसी फिल्मों और सीरियल्स में भी दिख चुके हैं, पहले अभिनेत्री रश्मि देसाई से शादी कर चुके थे।

उन्होंने अक्टूबर 2025 में अपनी सगाई की तस्वीरें साझा की थीं, जिससे फैन्स को उनके रिश्ते की झलक मिली थी।

जहां नंदीश एक जाना-पहचाना टीवी चेहरा हैं, वहीं कविता बनर्जी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और कम ही सार्वजनिक तौर पर दिखती हैं।