'रामायण' का चौंकाने वाला ट्विस्ट, राम और रावण की पहली भिड़ंत नहीं
रामायण के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नितेश तिवारी की इस महागाथा के पहले भाग में यश का रावण और रणबीर कपूर के भगवान राम आमने-सामने नहीं आएंगे। दोनों किरदारों की अपनी-अपनी कहानी होगी, जिसे अलग से दिखाया जाएगा। हालांकि, पर्दे पर भले ही इनकी मुलाकात न हो, लेकिन यश ने रणबीर कपूर के प्रति अपने सम्मान का जिक्र किया है। उनका मानना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हुए यह आपसी सम्मान बेहद जरूरी है।
'रामायण' का 4000 करोड़ का बजट, दिवाली पर रिलीज
यश ने बताया कि वे रावण के किरदार को बहुत गहराई से समझ रहे हैं, ताकि उसमें कुछ नयापन और दमदार अंदाज ला सकें। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने यश की इस गहन तैयारी की जमकर तारीफ की है। 4000 करोड़ रुपये के बड़े बजट के साथ, जिसमें रणबीर कपूर जैसे नामी सितारे भी शामिल हैं, 'रामायण' का लक्ष्य है कि वह पुरानी कहानियों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके दर्शकों के सामने पेश करे। फिल्म का पहला भाग इसी दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा तो आप भी इन तारीखों को अपनी डायरी में अभी से दर्ज कर लें!